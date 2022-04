Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Erling Haaland touche à sa fin !

Publié le 19 avril 2022 à 17h30 par Pierrick Levallet

Depuis quelques temps maintenant, le PSG tient Erling Haaland dans son viseur en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. Cependant, Manchester City aurait pris les devants dans les négociations pour le Norvégien. Et l’attaquant du Borussia Dortmund aurait approuvé un potentiel transfert chez les Citizens.

Pour le moment, l’avenir de Kylian Mbappé demeure encore très incertain. L’international tricolore est en fin de contrat en juin prochain, et il n’a toujours pris aucune décision concernant sa future destination. De son côté, le PSG se préparerait à toutes les éventualités et scruterait donc le marché des transferts à la recherche du successeur de l’attaquant de 23 ans. En août dernier, le10sport.com vous révélait donc qu’Erling Haaland était l’une des cibles prioritaires de Leonardo en cas de départ de Kylian Mbappé. Cependant, le PSG se serait fait devancer sur ce dossier puisque la presse britannique a annoncé ce mardi que Manchester City était parvenu à un accord avec l’entourage du buteur du Borussia Dortmund. D’ailleurs, Erling Haaland aurait approuvé cette destination pour son avenir.

Haaland a donné son feu vert pour un départ à Manchester City

Selon les informations de The Athletic , le Norvégien aurait donné son feu vert pour un départ du côté de Manchester City. Cependant, les Citizens auraient encore un peu de travail devant eux afin de finaliser l’affaire. La direction mancunienne doit maintenant payer la clause libératoire au Borussia Dortmund, verser les commissions pour les représentants d’Erling Haaland et régler certains détails du futur contrat de l’attaquant de 21 ans. Alors qu'un accord aurait été trouvé avec le joueur, le dossier ne serait pas totalement clos et tout serait encore possible pour l’avenir de la star du Borussia Dortmund. Face à cette récente agitation dans le feuilleton Erling Haaland, Pep Guardiola a donc naturellement été interrogé sur les avancées de Manchester City. Mais l’entraîneur espagnol a préféré botter en touche.

Guardiola refuse de répondre aux questions sur Haaland