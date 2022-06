Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bloque pour le prix du transfert de Christophe Galtier

Publié le 18 juin 2022 à 23h45 par Hugo Ferreira

Alors que Mauricio Pochettino ne sera pas conservé, le Paris Saint-Germain cherche son successeur. Christophe Galtier, actuellement en poste à l’OGC Nice est notamment ciblé, et fait office de favori. Toutefois, les Aiglons auraient réclamé un certain montant au PSG pour libérer le tacticien, ce qui aurait été refusé par le champion de France.

Si le Paris Saint-Germain compte bien modifier son effectif lors du mercato estival, l’organigramme va également être chamboulé. Les grandes opérations ont déjà débuté avec le licenciement de Leonardo ainsi que les arrivées de Luis Campos et Antero Henrique, et vont continuer avec le changement d’entraineur. En effet, le club de la capitale a réalisé une saison bien décevante, et Mauricio Pochettino ne sera pas conservé. Le tacticien argentin devrait être remercié dans les prochains jours, et son successeur est recherché. Si Zinedine Zidane était annoncé proche du PSG, ce serait finalement Christophe Galtier qui serait le grand favori pour s’engager en faveur du champion de France, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Toutefois, cette opération ne sera pas gratuite pour Paris, à qui l’OGC Nice aurait communiqué son prix.

Nice demande un montant trop élevé au PSG