Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse révélation sur l'avenir de Leandro Paredes

Publié le 18 juin 2022 à 22h10 par Hugo Ferreira

En difficulté au PSG, Leandro Paredes ne semble plus en odeur de sainteté au sein du club. Celui-ci devrait être poussé vers la sortie, à seulement un an de la fin de son contrat. Cependant, son bail aurait été automatiquement renouvelé, et l’international argentin serait désormais lié au PSG jusqu’en juin 2024.

Arrivé au Paris Saint-Germain en janvier 2019, Leandro Paredes n’a jamais su réellement convaincre. Apparu à 113 reprises sous le maillot parisien, l’international argentin ne se montre pas décisif et n’apporte pas assez d’impact au jeu du club de la capitale. Son avenir semblait alors s’écrire loin du PSG. En effet, certains éléments de l’entrejeu devraient être poussés vers la sortie, et le joueur de 27 ans en ferait partie. Courtisé en Italie, le milieu de terrain pourrait retrouver la Serie A. Toutefois, Paredes pourrait aussi rester encore au PSG, puisque son contrat aurait été prolongé automatiquement.

Mercato - PSG : Campos a tout fait pour convaincre Allegri https://t.co/jR4TOxjM3Y pic.twitter.com/U1Qt3P4a5p — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 18, 2022

Paredes est finalement sous contrat jusqu’en 2024