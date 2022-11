Mercato - PSG : Neymar pourrait coûter au Qatar une piste chaude

Thomas Bourseau

Du haut de ses 16 ans, Endrick épate déjà son monde et figurerait dans les petits papiers du PSG. Cependant, après l’échec Neymar, Florentino Pérez aurait fait le serment de ne manquer aucune grande promesse du football brésilien et jetterait son dévolu sur Endrick.

Endrick (16 ans) déchaîne déjà les passions sur le marché des transferts alors qu’il vient seulement de disputer ses premières rencontres avec l’équipe première de Palmeiras. À ce jour, bien que la presse espagnole ait récemment fait part d’un intérêt du FC Barcelone, seuls trois cadors européens se trouveraient en bonne positon pour boucler le transfert de l’attaquant brésilien qui est pressenti par la presse pour devenir « le nouveau Neymar » . D’après Fabrizio Romano, le PSG, Chelsea et le Real Madrid seraient les finalistes de cette opération.

«Après Neymar, Florentino Perez a juré de ne plus jamais manquer le meilleur jeune joueur du Brésil»

Pour The Talking Transfers Podcast, Graeme Bailey s’est confié sur ce dossier sur lequel il travaille depuis un moment. D’après les informations du journaliste de 90min , il ne fait aucune doute qu’Endrick sera « la prochaine sensation » tant le joueur est spécial. Cependant, le Real Madrid ne devrait pas laisser passer cette chance à cause d’un traumatisme de son président Florentino Pérez avec Neymar à l’époque. « Après Neymar, Florentino Perez a juré de ne plus jamais manquer le meilleur jeune joueur du Brésil. Ils ont eu Vini Jr, Rodrygo et Reinier, mais c'est le gars qu'ils pensent être vraiment spécial. C'est leur Wayne Rooney, il est plus apprécié que Neymar à l'heure actuelle ».

Une visite à Madrid pour le père d’Endrick ?

Pas de transfert avant l’été 2024, moment de sa majorité pour qu’il puisse débarquer en Europe comme cela est stipulé dans le règlement de la FIFA. Et Graeme Bailey l’a souligné pour le podcast en question. « Il ne peut pas rejoindre une équipe européenne avant 2024, mais il peut signer quelque chose avant. Son père a dit qu'ils allaient faire un voyage de plus à Madrid, ils ont fait le tour de l’Europe ».

«Madrid pense fondamentalement que c'est déjà une affaire conclue»