Mercato - PSG : Neymar a tenté un énorme transfert cet été

Publié le 31 juillet 2022 à 03h00 par La rédaction

Conscient qu'il n'entre plus totalement dans le projet du PSG, Neymar aurait sondé le mercato cet été par le biais de son entourage, afin d'anticiper un éventuel transfert. Mais visiblement, les premiers retours des rares clubs susceptibles de le recruter n'ont pas été très positifs.

Bien que sous contrat jusqu'en 2027, Neymar ne semble plus tout à fait dans les plans du PSG qui aurait tenté de s'en séparer, en vain. Conscient de la situation, le Brésilien aurait pris les devants sur le mercato en sondant le marché des clubs susceptibles de le recruter.

Le clan Neymar a sondé le mercato

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le clan Neymar aurait tâté le terrain, mais les retours auraient été globalement négatifs. Il faut dire que Manchester United ne dispute pas la Ligue des champions et doit de toute façon vendre Cristiano Ronaldo avant d'envisager une telle opération. Chelsea a recruté Raheem Sterling et doit encore dégraisser son secteur offensif tandis que le FC Barcelone a attiré Robert Lewandowski et dispose d'un secteur offensif déjà très fourni. Neymar est donc dans l'impasse.

