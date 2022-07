Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le Barça relance totalement le mercato de Messi

Publié le 30 juillet 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi va rapidement faire parler de lui sur le mercato. Et pour cause, la question de son avenir va se poser très vite. D'autant plus que du côté du FC Barcelone, on ne cache plus son souhait de rapatrier la star argentine en Catalogne dès la saison prochaine.

Arrivé l'été dernier au PSG après avoir appris que le FC Barcelone était dans l'incapacité de prolonger son contrat, Lionel Messi a réalisé une première saison frustrante à Paris. Par conséquent, il est attendu au tournant cette saison, d'autant plus qu'une grande échéance arrive pour lui, à savoir la Coupe du monde au Qatar qui sera sa dernière chance de décrocher un titre mondial avec l'Argentine. Mais dès le mois de janvier, Lionel Messi devrait également faire parler de lui pour son avenir. Et pour cause, son contrat s'achève en 2023, et rien ne garantit qu'il restera une saison supplémentaire au PSG. Surtout que le FC Barcelone ne cache plus du tout sa volonté de le faire revenir à l'issue de son bail à Paris.

Laporta ne s'en cache plus, il veut rapatrier Messi

C'est ainsi ce que répète Joan Laporta. Dans une interview accordée à CBS Sports , le président du Barça insiste sur le fait qu'il se sent redevable envers Lionel Messi et qui mettra tout en œuvre pour le rapatrier : « J'ai fait ce que j'avais à faire afin de placer l'institution au-dessus du meilleur joueur de notre histoire. Je connais Messi depuis qu'il est enfant et j'aime Leo. J'ai une dette morale envers Messi. C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse vivre la meilleure fin de sa carrière sous le maillot du Barça. J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver. Je pense que Messi a été le joueur le plus important de notre histoire. Pendant une longue période de succès, il a été le leader. C'est lui qui a enthousiasmé nos supporters. Nous ferons de notre mieux pour que Messi termine sa carrière à Barcelone et soit applaudi par tout le monde . »

Transferts - PSG : Laporta l’annonce, Messi va revenir au Barça https://t.co/l9aMWjrFJm pic.twitter.com/AXaRf7omBW — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

Le Barça va tout mettre en œuvre pour le retour de Messi

Relancé sur la probabilité qu'une telle opération prenne forme, Joan Laporta en rajoute une couche. « Comme je l'ai dit, nous avons une dette morale envers Leo. La fin de Leo à Barcelone n'a pas été la meilleure. C'était une période difficile. Nous avons dû prendre une décision et faire passer le club avant le meilleur joueur de notre histoire. Mais je pense que nous devons travailler maintenant pour que Messi termine sa carrière en portant le maillot de Barcelone et en étant applaudi sur tous les terrains qu'il joue. Nous ferons de notre mieux pour lui donner la fin qu'il mérite . » Néanmoins, le président du FC Barcelone refuse d'affirmer s'il a déjà évoqué ou non l'idée d'un retour avec Lionel Messi : « C'est une idée et notre devise. Tout ce que je peux dire, c'est que je ferai de mon mieux, c'est tout . »

«Ce n'est pas le meilleur moment pour parler parce qu'il est un joueur du PSG»