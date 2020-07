Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi peut-il être le coup du siècle du Qatar ?

Une fois n'est pas coutume, Lionel Messi mettrait la pression sur sa direction et envisagerait un départ du FC Barcelone en 2021. D'après un journaliste argentin, le PSG serait prêt à se positionner, dès cet été ! Une hypothèse crédible ?

L'avenir de Lionel Messi est au cœur de l'actualité depuis plusieurs heures. Alors que le FC Barcelone traverse une passe difficile sur le plan sportif, l'international argentin songerait de plus en plus à quitter le club culé en 2021. D'après les informations de la Cadena Ser , l'attaquant de 33 ans en aurait assez d'être jugé responsable des maux du FC Barcelone et aurait ainsi demandé à arrêter les négociations pour la prolongation de son contrat, courant jusqu'en 2021. Si la situation ne s'arrange pas, Messi pourrait donc s'apprêter à disputer sa dernière saison du côté du Camp Nou, ce qui créerait à coup sûr un séisme en Catalogne. Et cela donnerait des idées à certains clubs.

Et si le PSG tentait sa chance ?

Avec Pep Guardiola à sa tête, Manchester City lorgnerait notamment le sextuple Ballon d'Or selon Christian Martin, journaliste chez Fox Sports . Mais les Sky Blues ne seraient pas les seuls à flairer le bon coup. Ce vendredi soir, Juan Pablo Varsky, journaliste réputé en Argentine officiant notamment dans le quotidien La Nacion et sur la chaîne DirecTV Sports, a lâché une vraie bombe sur son compte Twitter . Selon lui, Manchester United et le PSG seraient prêts à se positionner dès cet été sur Lionel Messi si ce dernier souhaite réellement changer d'air. Ainsi, le journaliste explique que les deux clubs seraient disposés à proposer 120M€ + 1 ou 2 joueurs au FC Barcelone pour acheter la dernière année de contrat de La Pulga . Ce n'est pas la première fois que Messi est lié au PSG depuis l'arrivée du Qatar, puisqu'Eduardo Inda, journaliste à OK Diario , révélait déjà en février dernier sur le plateau d' El Chiringuito que les Parisiens étaient prêts à se positionner sur la star du Barça.

Messi au PSG, un deal impossible ?

Le PSG pourrait-il avoir une chance avec celui que certains décrivent comme le meilleur joueur de l'histoire du football ? Il convient de rappeler dans un premier temps que ce n'est pas la première fois que des rumeurs évoquant un départ de Lionel Messi apparaissent, permettant au final à ce dernier de renégocier à la hausse son contrat avec le Barça. Ensuite, il paraît difficile, voire impossible pour le PSG de se positionner dès cet été sur Lionel Messi, d'autant que son arrivée ferait exploser une masse salariale que Leonardo cherche déjà d'alléger. Enfin, la presse espagnole révèle depuis vendredi des envies de départ de Lionel Messi pour la fin de la saison 2020-2021. Ainsi, aucun transfert ne serait, tout du moins pour le moment, envisageable dans l'esprit de l'Argentin pour cet été. De quoi s'interroger sur les informations de Juan Pablo Varsky.