Mercato - Barcelone : Lionel Messi, les raisons de la colère

Publié le 4 juillet 2020 à 17h30 par A.C.

Du côté du FC Barcelone on tremble après les récentes informations sorties au sujet de Lionel Messi, qui serait particulièrement remonté contre ses dirigeants.

Tremblement de terre en Catalogne. Alors que le FC Barcelone traverse une période compliquée sportivement, une énorme bombe est venue secouer le club et ses supporters. A en croire les informations de la Cadena SER , Lionel Messi aurait mis un terme aux négociations avec le Barça, concernant une prolongation de contrat. Actuellement lié à son club de toujours jusqu’en juin prochain, Messi pourrait décider de mettre un terme à sa carrière, à 34 ans. Interrogé sur ce sujet, Quique Sétien a logiquement tenté de calmer les choses. « Il m’a l’air bien. Ce ne sont que des spéculations » a assuré le coach du Barça, ce samedi, à la veille du déplacement à Villarreal. Pourtant, plusieurs médias se sont emparés de l’affaire et le son de cloche est le même : Messi est agacé par ses dirigeants et pense donc que la seule solution pour lui et le Barça, est de partir.

Les dirigeants coupables des échecs du Barça ?

C’est déjà la tendance évoquée par la Cadena SER , qui en premier a parlé des envies de départ de Lionel Messi. La radio catalane a été rapidement suivie par ESPN , qui est même allé plus loin. Messi serait très critique concernant la gestion des dirigeants actuels, coupable d’avoir appauvri un effectif qui semblait imbattable en 2015. Cela concerne clairement Neymar, parti en 2017 au Paris Saint-Germain. Ce dossier a d’ailleurs doublement déçu Messi. Les dirigeants barcelonais ne seraient en effet pas seulement coupables d’avoir laissé partir Neymar, mais également de n’avoir pas su le récupérer lors de l’été 2019, alors que celui-ci faisait des pieds et des mains pour quitter le PSG.

Ces erreurs que Messi ne pardonne pas