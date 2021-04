Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi joue un jeu dangereux avec Neymar...

Publié le 13 avril 2021 à 18h45 par La rédaction

En tentant de faire revenir Neymar à ses cotés à Barcelone, Lionel Messi pourrait au final faire jouer un jeu très dangereux au club catalan.

Dans son édition de lundi, le quotidien l’Equipe révèle que Lionel Messi mène actuellement une grande campagne de persuasion auprès de Neymar pour tenter de le convaincre de le retrouver à Barcelone. A l’inverse du plan initial de l’attaquant brésilien du PSG, qui était de faire venir Messi à Paris, l’Argentin milite actuellement pour son come-back au Camp Nou.

Le Barça risquerait son avenir sportif et financier

A l’analyse, cela pourrait s’avérer être une grossière erreur de calcul de l’attaquant argentin. En effet, compte tenu du salaire XXL qu’il faudra que le club catalan offre à Neymar, après celui astronomique qu’il devra verser pour sa propre prolongation, la reconstitution du duo représente un tel coût pharaonique qu’il rendra impossible d’autres recrutements ambitieux pour le club, qui sera de facto incapable de monter un projet cohérent sportivement. De plus, dans un contexte où le Barça affiche déjà plus d’un milliard d’euros de dette, un tel investissement apparaît très dangereux pour l’avenir. En clair, si le président Joan Laporta écoute Messi, il pourrait mettre le FC Barcelone en grand danger sportif et financier.