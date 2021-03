Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Agüero… Leonardo est en grand danger pour ses plans XXL !

Publié le 30 mars 2021 à 1h45 par B.C.

Alors que Sergio Agüero a confirmé ce lundi soir son départ de Manchester City à l’issue de la saison, le FC Barcelone serait en pole pour récupérer l’attaquant, et ce malgré l’intérêt du PSG.

Le dossier Agüero a connu une avancée majeure ce lundi soir. Manchester City a en effet annoncé dans un communiqué le départ de l’attaquant argentin à l’issue de la saison, lorsque son contrat s’achèvera. Le FC Barcelone et le PSG font partie des prétendants à Sergio Agüero, qui est resté énigmatique sur son avenir après l’annonce des Skyblues : « Je continuerai de faire de mon mieux pour le reste de la saison pour gagner plus de titres et apporter plus de joie aux fans. Ensuite, une nouvelle étape avec de nouveaux défis commencera et je suis prêt à les affronter avec la même passion et le même professionnalisme, comme je l’ai toujours fait pour continuer à concourir au plus haut niveau . »

Le Barça en pole ?