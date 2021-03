Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel va passer à l’action pour cette piste étrangère !

Publié le 30 mars 2021 à 1h00 par La rédaction

Désireuse de se renforcer à moindre coût, l’ASSE pourrait aller piocher en Croatie. Dans les prochains jours, le club stéphanois devrait intensifier les contacts avec le HNK Gorica pour Kresimir Krizmanic, jeune défenseur de 20 ans.

Alors que le mercato estival approche, l’ASSE commencerait à se mettre sur les traces de plusieurs joueurs. Avec l’économie du club fortement fragilisée par la crise du Covid-19, le club stéphanois serait désireux d’acquérir de nouveaux renforts à moindre coût. Ainsi, les Verts se seraient penchés sur une pépite étrangère. En effet, l'ASSE se serait mise à superviser le Croate du HNK Gorica Kresimir Krizmanic. Et Saint-Etienne pourrait concrétiser un peu plus son intérêt dans les prochains jours.

Un membre du club envoyé pour Krizmanic ?