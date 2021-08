Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi à Paris, pourquoi c’est si long ?

Publié le 10 août 2021 à 12h20 par La rédaction

La planète foot guette l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Pourquoi est-ce si long ?

Ils sont plusieurs dizaines de supporters et de journalistes à s’être pressé à l’aéroport du Bourget pour accueillir Lionel Messi, depuis ce matin. En vain… L’Argentin était encore à Barcelone. Il a même été filmé chez lui, en petite tenue, un verre à la main, un sourire au visage. Visiblement, ce n’est pas encore fait avec le PSG. Que se passe-t-il ?

Négociation toujours en cours

Si cela peut sembler long aux supporters du PSG qui attendent au Bourget, il ne faut pas oublier que le dossier Messi n’a été activé que depuis quelques jours. Si Paris avait pris des positions auprès de son entourage il y a plusieurs mois, aucune discussion concrète autour de son salaire et des modalités d’un futur contrat. C’est précisément ce qui est en train de se passer entre le PSG et les avocats de Lionel Messi. Et signer l’un des meilleurs joueurs de tous les temps n’est pas un dossier anodin… D’autant plus que l’Argentin est libre et qu’il réduit considérablement son salaire pour venir à Paris.



Selon nos informations, Lionel Messi va percevoir 25 millions d’euros net par saison. C’est très largement en dessous de ses émoluments actuels. Mais le PSG va bien évidemment soigner l’Argentin, avec une prime à la signature et des bonus divers permettant de faire grimper la proposition… Cela prend du temps. Et une armée d’avocats épluche tous les documents du dossier depuis dimanche.