Mercato - PSG : Mbappé va débloquer un transfert XXL ?

Pierrick Levallet

Le PSG s'active déjà pour la succession de Kylian Mbappé. Le club de la capitale penserait à plusieurs noms pour remplacer la star de 25 ans, dont Victor Osimhen. Le Nigérian dispose d'une clause libératoire de 130M€, mais Naples serait prêt à descendre jusqu'à 100M€. D'ailleurs, le départ de Kylian Mbappé devrait débloquer le PSG dans ce dossier.

Cet été, le PSG a prévu du lourd sur le mercato. Le club de la capitale veut compenser le départ très probable de Kylian Mbappé en se renforçant à tous les postes. Luis Campos aurait plusieurs pistes en tête pour le secteur offensif de Luis Enrique. Le conseiller football du PSG regarderait notamment du côté de la Serie A.

Succession de Mbappé : Un attaquant donne sa réponse au PSG ? https://t.co/vDL7dCWI5M pic.twitter.com/K2L1PxKXPK — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

Le PSG en pince encore pour Victor Osimhen

En effet, le Portugais souhaite toujours faire venir Victor Osimhen au PSG. Le buteur de Naples était déjà dans le viseur des Parisiens l’été dernier comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. L’attaquant nigérian dispose d’une clause libératoire de 130M€, mais les Azzurri seraient prêts à descendre jusqu’à 100M€.

Le départ de Mbappé va débloquer le dossier