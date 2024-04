Départ de Mbappé : Une star lâche sa réponse au PSG !

Pierrick Levallet

D'ici quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. L'international français partira à l'issue de la saison, puisque son contrat expire en juin prochain et qu'il ne compte pas prolonger. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens penseraient à Victor Osimhen. Le NIgérian ne dirait d'ailleurs pas non à un retour en Ligue 1.

Le départ de Kylian Mbappé va laisser un grand vide dans le vestiaire du PSG. L’international français a déjà annoncé son départ à l’issue de la saison aux dirigeants parisiens. Les Rouge-et-Bleu lui chercheraient donc un remplaçant sur le mercato. Et dans cette optique, Luis Campos aurait réactivé une ancienne piste.

Le PSG pense toujours à Victor Osimhen...

En effet, le conseiller football du PSG souhaiterait toujours faire venir Victor Osimhen dans la capitale. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’attaquant de 25 ans était déjà convoité par les Parisiens l’été dernier. Naples serait désormais plus ouvert à une vente du Nigérian. Ce dernier aurait d’ailleurs lâché sa réponse au PSG.

... qui ne dit pas non à un retour en Ligue 1