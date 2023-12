Mercato - PSG : Mbappé négocie son transfert en secret ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est en contact avec le Real Madrid. La Casa Blanca veut profiter de sa situation contractuelle pour s’attacher ses services et dans cette optique, l’international français est en contact direct avec Florentino Pérez, même si ce ne sont pas eux qui finaliseront l’opération.

La fin de l’année 2023 se rapproche et Kylian Mbappé va bientôt devoir prendre une décision concernant son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, le capitaine de l’équipe de France sera libre de s’engager avec un autre club à partir du 1er janvier et dans cette optique, le Real Madrid est sur le coup.

Mercato - PSG : Une masterclass du Qatar pour Mbappé ? https://t.co/r4g7hwQEKE pic.twitter.com/9Zntu1ZykU — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Mbappé est en contact avec Pérez

Comme indiqué par The Athletic , le Real Madrid va faire une proposition de contrat à Kylian Mbappé. Mais contrairement à il y a deux ans, lorsqu’il avait finalement prolongé avec le PSG, la Casa Blanca a fixé une date butoir et veut une réponse de sa part avant mi-janvier. Les deux parties sont en pourparlers puisque selon le média britannique, Kylian Mbappé est en contact direct avec Florentino Pérez.

La mère de Mbappé à la manœuvre