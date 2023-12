Mercato - PSG : Mbappé lâché par le Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’a toujours pas arboré la tunique merengue qui le fait tant rêver depuis son enfance. La faute à des choix personnels et au PSG en 2021. En fin de contrat, Mbappé pourrait enfin rejoindre le Real Madrid l’été prochain. À moins que la Casa Blanca se tourne vers… Erling Braut Haaland !

Par le passé, le Real Madrid a déjà été recalé à trois reprises dans le feuilleton Kylian Mbappé, que ce soit à cause de la volonté du joueur ou du PSG. Pour rappel, Mbappé avait snobé le Real Madrid à l’été 2017 afin de poursuivre sa progression en France. Résultat, il quittait l’AS Monaco pour le PSG.

Mbappé a joué deux sales tours au Real Madrid

En 2021, c’est le PSG qui s’est cette fois-ci opposé au Real Madrid dans sa course à sa signature de Kylian Mbappé. Le principal intéressé avait demandé un bon de sortie à ses dirigeants après la désillusion de l’Euro, mais le club parisien lui avait fermé la porte. Un an plus tard, au printemps 2022, le Real Madrid avait déroulé le tapis rouge à Mbappé, qui décidait finalement de signer un contrat en or au PSG.

Mercato - PSG : Mbappé fixe une nouvelle date pour son avenir https://t.co/3OiY0H4Urd pic.twitter.com/iTyL0JHZNN — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

Haaland plutôt que Mbappé au Real Madrid ?