Mercato - PSG : Un grand nom de l’effectif va claquer la porte ?

Cantonné à un rôle de doublure de luxe depuis plus d'un an et demi au PSG, Keylor Navas arrivera au terme de son contrat à l'issue de la saison. Mais il semblerait que le gardien costaricien, qui prend son mal en patience, ait de fortes chances d'être vendu dès le mercato de janvier afin d'aller se relancer dans une autre équipe.

Ces derniers jours, Keylor Navas (36 ans) a pris la parole sur ses réseaux sociaux afin d'évoquer la période très compliquée qu'il traverse au PSG, dans l'ombre de Gianluigi Donnarumma : « C'est difficile, je ne peux pas me plaindre parce que je suis un privilégié. Mais d'un point de vue footballistique, c'est difficile. On tente de faire du mieux possible de faire les efforts et de travailler. Ne pas jouer, c'est frustrant pour tous les joueurs », a confié le gardien costaricien, qui arrivera en fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison.

« Seul Dieu sait le futur »

D'ailleurs, Keylor Navas n'exclut aucune solution pour son avenir et un possible départ du PSG dès le mois de janvier : « Je ne sais pas, seul Dieu sait le futur. J'ai encore un contrat avec Paris, je veux être à 100% pour me battre pour le poste. Mais où Dieu m'enverra, je veux jouer, je veux me sentir footballeur, je sens que j'ai beaucoup à donner. C'est le plus important, l'envie de continuer à se battre, peu importe où je vais, j'ai la mentalité d'y aller pour gagner ma place », a poursuivi le gardien remplaçant du PSG.

Un départ en Arabie Saoudite ou en Angleterre ?

Le Parisien fait le point sur cet épineux dossier et annonce que Navas pourrait être vendu par le PSG dès le mois de janvier pour prendre la direction de l'Arabie Saoudite ou de la Premier League, où il retrouverait un statut de titulaire et un temps de jeu conséquent. Reste à savoir si l'ancien joueur du Real Madrid trouvera preneur sur le marché...