Mercato - PSG : Le départ d’une star de Luis Enrique confirmé en janvier ?

Le mercato hivernal approche et c’est le 1er janvier prochain qu’il ouvrira ses portes. Du côté du PSG, il faudrait visiblement s’attendre à quelques arrivées à des postes bien précis. Mais dans l’autre sens, pour ce qui est des départs, ça pourrait également bouger. Le cas de Keylor Navas serait notamment à surveiller, lui qui est désormais dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas au PSG.

Prêté à Nottingham Forest la saison dernière, Keylor Navas est de retour mais il ne joue toutefois pas avec le PSG. Une situation compliquée à vivre pour le Costaricain. Navas a ainsi confié sur ses réseaux sociaux : « C'est difficile, je ne peux pas me plaindre parce que je suis un privilégié. Mais d'un point de vue footballistique, c'est difficile. On tente de faire du mieux possible de faire les efforts et de travailler. Ne pas jouer, c'est frustrant pour tous les joueurs ». Et si Keylor Navas allait finalement retrouver le bonheur loin du PSG ?

Navas vers l’Angleterre ou l’Arabie Saoudite ?

Lié avec le PSG jusqu’en 2024, Keylor Navas pourrait donc partir libre à l’issue de la saison. A moins que le gardien ne fasse ses valises dès le mois de janvier… Un scénario qu’il ne faudrait pas exclure. En effet, selon les informations du Parisien , Navas pourrait bel et bien être vendu lors du mercato hivernal. Son avenir pourrait alors s’écrire en Premier League ou en Arabie saoudite, de quoi alors lui permettre de retrouver du temps de jeu.

« Où Dieu m'enverra, je veux jouer »