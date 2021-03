Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi, déjà l’heure des adieux ?

Publié le 19 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Désireux de conserver Moise Kean, Leonardo prévoirait de sacrifier Mauro Icardi cet été. L’Argentin pourrait déjà connaître sa prochaine destination.

Recruté pour la coquette somme de 50M€ avec 8M€ de bonus en mai dernier après une saison en prêt dans l’ensemble convaincante, Mauro Icardi a connu un début d’exercice difficile, n’entrant plus dans les plans de Thomas Tuchel. Depuis la nomination de Mauricio Pochettino, Icardi semble avoir retrouvé de sa superbe et dispose d’un vrai impact dans le jeu bien que ses statistiques sont loin de ses standards de la saison passée. Cependant, le nouvel entraîneur du PSG ne pourrait pas lui garantir un avenir au Paris Saint-Germain. Et selon la presse italienne, Icardi vivrait ses dernières semaines au PSG.

Un retour en Italie dans les tuyaux ?