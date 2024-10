Mercato - PSG : L’un des meilleurs signe, il est choqué !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé au PSG en 2011, Milan Bisevac a vécu, de l'intérieur, la transition entre Colony Capital et Qatar Sports Investments. Très vite, le défenseur a vu débarquer des stars de classe mondiale comme Javier Pastore ou Zlatan Ibrahimovic. L'international serbe s'est questionné sur son avenir, mais Carlo Ancelotti l'a très vite rassuré.

Le Qatar a débarqué en 2012 à Paris. Dans son sillage, de nombreuses stars sont arrivées, à commencer par Zlatan Ibrahimovic. La nouvelle direction du PSG avait aussi réussi à convaincre Leonardo et Carlo Ancelotti. Au milieu de ces grands noms, Milan Bisevac ne se sentait pas forcément à sa place.

Bisevac revient sur son passage au PSG

« Quand Carlo Ancelotti a signé à Paris, je me posais la question : "Comment ça va se passer pour moi ? " Antoine (Kombouaré) m'avait fait venir. Le jour de son arrivée, j'étais en avance comme d'habitude et on s'est croisés dans le couloir. Je me dis : "est-ce qu'il me connaît en fait ? " (Il rigole) » a confié l’ancien défenseur serbe.

Le PSG l'a poussé vers la sortie

Mais très vite, Bisevac a été rassuré par le discours d’Ancelotti. « Il a travaillé avec tellement de joueurs hors norme ! Et là, il me dit en français : "Vous les Serbes, vous êtes durs, vous êtes des guerriers." Dans ma tête c'était le soulagement. Avec lui, j'ai joué latéral droit et il avait confiance en moi » a-t-il déclaré à L’Equipe. Mais quelques semaines plus tard, le PSG lui avait fait savoir qu’il ne comptait plus sur lui. En août 2012, le défenseur signait pour l’OL.