Mercato - PSG : Luis Enrique vend la mèche pour ce départ ?

La rédaction

Interrogé en conférence de presse sur le mercato parisien et la profondeur de son effectif, Luis Enrique a répondu aux questions des journalistes et a presque scellé le destin d'un de ses défenseurs. En expliquant qu'il pouvait jouer avec deux gauchers en défense centrale, le coach parisien montre qu'il n'a plus confiance en Milan Škriniar, qui pourrait quitter le club.

Luis Enrique était en conférence de presse ce vendredi en vue du match de Ligue 1 ce samedi. Le PSG affrontera le RC Lens à 17 h 00, à l'extérieur. Le coach espagnol a notamment été interrogé sur le mercato parisien et sur la profondeur de son effectif en défense.

« On peut jouer avec deux centraux gauchers »

Avec seulement trois droitiers en défense centrale (Marquinhos, Axel Tape et Milan Škriniar), certains se demandaient si la rotation n'était pas un peu faible en cas de blessure de Marquinhos. Réponse de Luis Enrique : « On peut jouer avec deux centraux gauchers. C'est un peu cliché de dire qu'il faut deux centraux avec un pied différent. On est moins surpris avec deux centraux droitiers. Il n'y a aucun problème dans la planification de l'équipe. »

Un départ acté ?

Pas utilisé par Luis Enrique depuis trois mois, Milan Škriniar pourrait donc quitter le PSG, et cette déclaration du coach parisien ne devrait pas rassurer le défenseur central. Arrivé libre à l'été 2023 et sous contrat jusqu'en 2028, le défenseur slovaque pourrait déjà quitter la capitale, lui qui n'a plus la confiance de son coach.