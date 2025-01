Officiel : Le PSG annonce sa nouvelle signature, Wembanyama jubile

Alexis Brunet

Depuis son rachat par le Qatar en 2011, le PSG fait partie des plus grands clubs du monde, mais aussi des marques les plus puissantes. Le champion de France multiplie les partenariats avec les grandes marques comme Jordan, par exemple. Ce vendredi, la formation parisienne a d’ailleurs annoncé un nouvel accord de la sorte avec les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

Très prochainement, Khvicha Kvaratskhelia devrait poser ses valises au PSG. En effet, le club de la capitale aurait trouvé un accord avec le Napoli et le Géorgien pour son arrivée cet hiver à Paris. En attendant l’officialisation de l'arrivée de l’attaquant de 23 ans, le champion de France a annoncé une nouvelle signature internationale.

Le PSG annonce un partenariat avec les San Antonio Spurs

Ces dernières années, le PSG a multiplié les accords et les partenariats avec les plus grandes marques mondiales. Le club de la capitale continue cette stratégie, car ce vendredi il vient d’annoncer un partenariat avec les San Antonio Spurs. Un accord symbolique, car la star de la franchise américaine Victor Wembanyama est un grand fan du club de la capitale. « Le Paris Saint-Germain et les San Antonio Spurs annoncent ce jour une série d’événements communs en janvier, à l’occasion des NBA Paris Games 2025. Dans le cadre du déplacement de l’équipe pour deux matchs de NBA, les Spurs et le Paris Saint-Germain unissent leurs forces pour proposer des initiatives inspirantes aux fans, tout en tirant parti de cette occasion pour que les deux équipes échangent sur la manière de combiner leurs engagements communs en matière de leadership, d’innovation et d’impact mondial. Cette semaine d’activations marquera le début d’une relation durable entre les deux clubs, tous deux connus comme des leaders dans le monde du sport. La collaboration comprend plusieurs initiatives conçues pour rassembler et célébrer le rôle du sport dans le changement social. »

Les joueurs des Spurs seront au match contre Manchester City

Les joueurs des San Antonio Spurs seront bientôt à Paris à l’occasion de plusieurs matches de NBA et ils en profiteront d’ailleurs pour se rendre dans l’antre du PSG. En effet, les partenaires de Victor Wembanyama assisteront au match de Ligue des champions contre Manchester City le 22 janvier prochain.