Mercato - PSG : Luis Enrique refuse deux transferts

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG espère profiter du mercato hivernal pour renflouer ses caisses et se séparer de certains éléments superflus. Mais certains joueurs demeurent intransférables aux yeux de Luis Campos et de Luis Enrique. C'est le cas de Carlos Soler, pourtant apprécié en Espagne, mais aussi de Danilo Pereira, dans le viseur du Besiktas.

Si certains comme Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa ne rentrent plus dans les plans du PSG et sont invités à trouver une porte de sortie lors de ce mercato hivernal, d'autres seront retenus coûte que coûte malgré une valeur marchande intéressante. C'est le cas par exemple de Danilo Pereira, en manque de temps de jeu depuis le lancement de la saison mais dont le leadership est essentiel au bon fonctionnement de l'équipe.

Mbappé condamné à faire le ménage https://t.co/sZFQ7pvZtu pic.twitter.com/cmqPzH4fRx — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

Luis Enrique dit non à un départ de Danilo

Ainsi, le PSG a refusé les avances de Besiktas pour Danilo Pereira. Selon les informations du journaliste Gokmen Ozcan, Luis Enrique, mais aussi Luis Campos auraient fermé la porte un départ du Portugais, tout comme ils ont refusé de libérer Carlos Soler, courtisé en Liga.

Luis Enrique retient aussi Soler