Mercato - PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ en direct

Parmi les nouvelles têtes présentes à la reprise du PSG, il y avait notamment un certain Gabriel Moscardo. Recruté en janvier dernier, le Brésilien avait été prêté dans la foulée aux Corinthians. Le jeune milieu de terrain brésilien fait donc enfin ses premiers pas à Paris, mais voilà qu’il pourrait ne pas avoir de place dans l’effectif de Luis Enrique. Ainsi, d’ici la fin du mercato, Moscardo pourrait quitter le PSG.

L’hiver dernier, lors du marché des transferts, le PSG avait trouvé son bonheur au Brésil. En plus de Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo a lui aussi été recruté. Si le premier a rejoint l’effectif de Luis Enrique, le second n’a pas découvert Paris tout de suite puisqu’il a été prêté dans la foulée à son club des Corinthians. Ce n’est finalement que cet été que Moscardo a posé ses valises au PSG. Mais voilà qu’il pourrait ne pas y rester très longtemps. En effet, au sein de l’effectif du club de la capitale, la concurrence est rude, notamment au milieu de terrain. Ainsi, à défaut d’avoir du temps de jeu avec le club de la capitale, Gabriel Moscardo pourrait aller en chercher ailleurs.

« C’est un joueur avec un bel avenir »

Présent en conférence de presse ce jeudi avant la reprise de la Ligue 1 face au Havre, Luis Enrique a été interrogé sur le cas de Gabriel Moscardo. L’entraîneur du PSG a dans un premier temps répondu à propos du Brésilien : « Je pense qu’on est encore en train d’apprendre à le connaitre. Il y a des choses qu’on a vues avant son recrutement, c’est un joueur qui nous plaisait déjà beaucoup. C’est un joueur avec un bel avenir, un joueur avec des qualités ».

« Pour les jeunes, il faut voir s’ils restent ou s’ils sont prêtés pour pouvoir jouer »

Luis Enrique a ensuite évoqué l’avenir de Gabriel Moscardo, laissant alors la porte ouverte à un possible départ en prêt du PSG : « On a beaucoup aimé ce qu'on a vu avant. Mais on est en pleine confection de l’effectif. Il faut gérer, savoir combien de joueurs on va garder. On a des jeunes, mais on veut qu’ils évoluent en ayant du temps de jeu. Moscardo, on va voir ce qu’on fait. Pour les jeunes, il faut voir s’ils restent ou s’ils sont prêtés pour pouvoir jouer ». Affaire à suivre…