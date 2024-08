Mercato - PSG : Luis Enrique confirme le jackpot !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement recruté par le PSG qui a déboursé aux alentours de 60M€ pour l'attirer, João Neves a disputé ses premières minutes en match officiel vendredi soir en Ligue 1, sur la pelouse du Havre. Et Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, ne tarit pas d'éloges au sujet de sa nouvelle recrue et annonce du lourd aux supporters parisiens avec Neves.

Annoncé dans le viseur de Luis Campos depuis le début de l'été, João Neves (19 ans) a finalement été recruté par le conseiller sportif du PSG le 5 août dernier. Montant de l'opération : 60M€, hors bonus, et le jeune milieu de terrain portugais relève donc un nouveau défi après avoir fait jusqu'ici toutes ses classes avec Benfica. Vendredi soir, à l'occasion de la 1ère journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Havre (4-1), et João Neves a disputé toute la seconde période, terminant le match avec deux passes décisives à son actif. Une magnifique entrée en matière pour la nouvelle recrue du PSG.

Luis Enrique s'enflamme pour Neves

Interrogé en conférence de presse d'après-match, Luis Enrique a vanté les mérites de sa nouvelle recrue et annonce du lourd pour la suite de son aventure au PSG : « João Neves, c'est de l’énergie pure au service de son équipe, un joueur vraiment très intéressant que nous espérons pouvoir aider tout au long des années qu'il passera à Paris et aujourd'hui, vous avez pu le voir sur l’action du troisième ou du deuxième but, je ne sais plus. Le deuxième je crois », indique l'entraîneur du PSG.

« Tous les supporters du PSG vont l'adorer »

« Il a cette mobilité, il a cette vitesse, il a cette qualité footballistique, il a ce courage d'aller au but, il a cette dernière passe, il a ce travail défensif. C'est un joueur que tous les supporters du Paris Saint-Germain vont adorer, cela ne fait aucun doute », poursuit Luis Enrique au sujet de João Neves, et l'entraîneur du PSG annonce donc le jackpot avec cette nouvelle recrue dont il attend beaucoup pour les années à venir.