Mercato - PSG : Luis Enrique confirme la prochaine signature ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titulaire indiscutable cette saison dans les rangs du PSG, Warren Zaïre-Emery continue sa montée en puissance à seulement 17 ans. Selon nos révélations, sa prolongation de contrat est d'ailleurs bouclée en coulisses, et Luis Enrique a affiché son intention de conserver Zaïre-Emery sur le long terme au sein du PSG... Un discours qui confirme sa signature à venir ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité en décembre dernier, un accord total a été trouvé entre la direction du PSG et Warren Zaïre-Emery (17 ans) pour sa future prolongation de contrat. Le jeune milieu de terrain, devenu titulaire indiscutable cette saison sous la houlette de Luis Enrique, fixera donc son avenir avec son club formateur une fois qu'il aura atteint la majorité, en mars prochain. En attendant, Zaïre-Emery continue de performer au PSG, et son entraîneur a fait une grosse annonce sur son avenir.

PSG : Le Real Madrid déjà menacé par Mbappé ? https://t.co/S3srF4Cu0r pic.twitter.com/rpAqbqeTD1 — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

« Je n’ai jamais vu un joueur aussi intelligent »

Interrogé samedi en conférence de presse, Luis Enrique a d'abord déclaré sa flamme à Zaïre-Emery en lui attribuant même un titre honorifique pour le moins prestigieux : « C’est impossible de mettre en relation ce que j’attendais de lui et ce qu’il a réalisé, car il a été largement au-dessus de nos attentes. Je ne vais pas parler de sa capacité physique ou personnelle. Je vais parler de sa capacité à jouer en relation avec ses coéquipiers et ce dont ils ont besoin. Je n’ai jamais vu un joueur aussi intelligent pour compenser le travail ses partenaires. Pour un entraîneur, ça n’a pas de prix », a lâché le technicien du PSG. Et ce n'est pas tout.

Enrique veut le voir rester au PSG