Mercato - PSG : Luis Enrique a choisi son numéro 9

Alors que le PSG connaît un problème de finition, surtout en Ligue des champions, Luis Enrique a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de réclamer l'arrivée d'un nouveau buteur. Et pour cause, le technicien espagnol a bien l'intention de miser sur Gonçalo Ramos qui va prochainement faire son retour de blessure.

Le 1er janvier prochain, le mercato d'hiver ouvrira ses portes, et le PSG pourrait en profiter pour tenter de renforcer certains secteurs de jeu. Et bien évidemment, toutes les pensées vont vers l'attaque compte tenu du problème de finition rencontré en Ligue des champions. Cependant, comme révélé par le10sport.com, Luis Enrique ne compte pas réclamer d'avant-centre durant le mois de janvier. Et pour cause, le retour de Gonçalo Ramos approche, et le technicien espagnol compte relancer son numéro 9. D'ailleurs, Luis Enrique confirmait la tendance devant les médias.

Luis Enrique ne veut pas recruter d'attaquant

« Je ne me plains jamais des joueurs que je n’ai pas, des blessés. Non, je n’ai pas de manque de joueur. Avec le nouveau marché qui arrive, il y a des joueurs que l’on n’a pas pu faire venir. Des joueurs voulaient venir mais leurs clubs ne les ont pas libérés. Ou ils avaient un prix élevé. On ne va pas payer des prix exorbitants », a confié l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

Ramos aura sa chance

« On va développer au mieux l’équipe que l’on a. Il manque de l’efficacité en Ligue des champions. On doit se débloquer dans cette compétition. Ce n’est pas en appuyant sur un bouton on ou off, ça ne marche pas comme ça. Il y a un blocage, oui. On va se débloquer oui mais quand ? La Ligue des champions est difficile mais nous avons des solutions. Il faut accepter la situation et on va essayer de régler le problème avec notre effectif », ajoutait Luis Enrique. Autrement dit, Gonçalo Ramos devrait rapidement avoir sa chance au PSG.