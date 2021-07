Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos au cœur du dossier Mbappe ?

Publié le 8 juillet 2021 à 22h40 par La rédaction

France Football révèle que l’ancien directeur sportif de l’ASM, Luis Campos, resté proche de Kylian Mbappe, pourrait jouer un rôle dans le dossier Mbappe. Analyse.

Ces dernières heures, France Football a apporté de nouvelles révélations dans le dossier Kylian Mbappe. Selon le média français, Luis Campos pourrait jouer un rôle important dans le dossier. L’ancien directeur sportif de l’AS Monaco aurait conservé une excellente relation avec Mbappe et il aurait glissé aux proches du joueur : « On peut marcher ensemble sur l’Europe ». Reste à savoir dans quelle équipe ? Luis Campos a un temps été annoncé comme un collaborateur du Real Madrid. Mais selon France Football , un autre scénario serait que le Portugais prenne la succession de Leonardo, dont la relation avec l’attaquant français serait écornée, avec comme première mission de prolonger Mbappe.

Deux scénarios crédibles