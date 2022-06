Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les gros transferts ratés sous l’ère QSI

Publié le 11 juin 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis le rachat du PSG par le Qatar à l’été 2011, le club de la capitale a bouclé de nombreux coups prestigieux sur le marché des transferts mais a également dû essuyer des échecs de dernière minute sur certains dossiers qui semblaient pourtant tout proches d’être bouclés. Retour sur les ratés du mercato pour le PSG version QSI.

Alexandre Pato

En janvier 2012, six mois avant l’arrivée en fanfare de Zlatan Ibrahimovic, c’est un autre buteur du Milan AC qui faisait office de priorité pour le recrutement du PSG : Alexandre Pato. L’ancien international brésilien était d’ailleurs tout proche de concrétiser son transfert et d’être l’une des toutes premières recrues XXL du PSG version QSI, mais il avait finalement dû se résigner : « En janvier 2012, ne pas aller au PSG, ce n’était pas mon choix. Barbara Berlusconi m’a dit que son père voulait me parler. Le Président m’a appelé alors que je prenais mon petit déjeuner et il m’a dit : ‘Tu ne partiras pas, tu es notre symbole.’ J’ai respecté sa volonté », avait confié Pato en 2017 à la Gazzetta dello Sport pour justifier son taux transfert.

Allan

Autre joueur brésilien à être passé à deux doigts du PSG : Allan. Le milieu de terrain évoluait encore en 2019 du côté de Naples, et il était la grande priorité pour récupérer le poste de sentinelle laissé vacant par Thiago Motta. Récemment interrogé par le Corriere dello Sport , Allan a raconté son transfert avorté au PSG : « Disons que c’était fait. On peut dire que c’est une déception. C’est compréhensible. J’étais heureux à Naples et j’y suis toujours aujourd’hui lorsque j’y retourne. Mais c’était une opportunité énorme et une nouvelle expérience sur le plan personnel. L’opération semblait convenir à tout le monde, jusqu’à ce qu’une demande soit considérée comme exagérée... », confie Allan.

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi a-t-il tiré sa dernière cartouche ? https://t.co/wzcuQemiE9 pic.twitter.com/0XROp6nZId — le10sport (@le10sport) June 10, 2022

Raphaël Guerreiro

Allan n’a pas été le seul transfert avorté du PSG à l’été 2019 puisque Raphaël Guerreiro, le latéral gauche portugais du Borussia Dortmund, était également concerné : « Si j'ai failli signer au PSG ? Oui ! Il y a eu des discussion très poussées, j'étais pratiquement d'accord pour y aller. Après, il y a eu des changements au club donc ça a pris une autre direction. Moi, j'ai continué ici à Dortmund », racontait Guerreiro en janvier 2021 à beINSPORTS sur les coulisses de sa fausse arrivée au PSG, où tout semblait pourtant réglé à l’époque pour son transfert.

Tanguy Ndombele