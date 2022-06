Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sadio Mané a choisi sa prochaine destination

Publié le 10 juin 2022 à 23h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané aimerait changer de club dès cet été. Alarmé par la situation de l'international sénégalais, le PSG et le Bayern se disputeraient pour boucler son transfert. Et malheureusement pour le club de la capitale, il semblerait que Sadio Mané ait déjà choisi de rejoindre le club bavarois.

Après six saisons de bons et loyaux services à Liverpool, Sadio Mané aurait l'intention de claquer la porte. Alors que son contrat avec les Reds de Jürgen Klopp court jusqu'au 30 juin 2023, l'international sénégalais ne voudrait pas l'honorer jusqu'au bout, désirant se lancer un tout nouveau défi dès cet été. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG et au Bayern, bien décidés à profiter de la situation pour rafler la mise. Sachant qu'Angel Di Maria va partir librement et gratuitement à la fin de son bail le 30 juin, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi verrait d'un bon oeil l'idée de recruter Sadio Mané. De son côté, le Bayern penserait à la star de Liverpool pour combler les potentiels départs de Robert Lewandowski et de Serge Gnabry, tous deux engagés jusqu'au 30 juin 2023 en Bavière. Et malheureusement pour le PSG, le Bayern serait un adversaire plus que redoutable concernant Sadio Mané.

❗️(2/2) Update #Mané: He should become a massive leading figure in the team. Bosses hope that players like Coman and Sané can get to another level alongside him. Negotiations are positive and ongoing. An agreement ist very likely. @SkySportDE #TranserUpdate 🟨 #LFC @Sky_Marc — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 10, 2022

Sadio Mané a annoncé à Julian Nagelsmann qu'il voulait rejoindre le Bayern