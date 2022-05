Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le contrat XXL d'Erling Haaland est révélé !

Publié le 9 mai 2022 à 21h15 par Dan Marciano

Erling Haaland s'est rendu à Bruxelles pour passer sa visite médicale. Sauf énorme retournement de situation, l'international norvégien rejoindra Manchester City.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG avait coché le nom d'Erling Haaland pour remplacer Kylian Mbappé. Mais le club parisien va devoir, très certainement, dire adieu à cette piste. Selon les informations de The Athletic , l'international norvégien a pris la décision de quitter le Borussia Dortmund cet été et de s'engager avec Manchester City. Agé de 21 ans, Haaland aurait passé sa visite médicale ce lundi selon Foot Mercato et la presse belge.

Haaland à Manchester City jusqu'en 2027