Mercato - PSG : Leonardo va devoir oublier Lucas Hernandez

Publié le 5 juillet 2020 à 5h30 par T.M.

Intéressé par Lucas Hernandez pour venir succéder à Thiago Silva, Leonardo a vu le Bayern Munich fermer les portes pour l’international français.

Si Thiago Silva va bien finir la campagne de Ligue des Champions avec le PSG, il fera ensuite ses valises. En effet, le Brésilien n’a pas été prolongé par Leonardo, qui est déjà en quête d’un renfort en défense centrale pour oublier le capitale de Thomas Tuchel. Pour cela, il regarderait notamment du côté du Bayern Munich, ayant coché le nom de Lucas Hernandez, qui a l’avantage d’être polyvalent, pouvant aussi jouer arrière gauche. Après un an en Bavière, ne s’y sentant pas forcément bien, le champion du monde pourrait donc avoir l’opportunité de se relancer au PSG. Mais encore faut-il que le Bayern Munich soit vendeur. Et à en croire les derniers propos de Karl-Heinz Rummenigge, ce n’est pas le cas.

« Un transfert n’est pas prévu »