Mercato - PSG : Leonardo va boucler un premier renfort à 40M€ !

Publié le 26 février 2022 à 18h30 par B.C.

Arrivé cet été en provenance du Sporting, Nuno Mendes s’est directement imposé au PSG. De quoi inciter Leonardo à vouloir rapidement lever l’option d’achat du latéral gauche portugais, fixée à 40M€.

L’été dernier, le PSG a marqué les esprits en mettant la main sur plusieurs stars, à l’instar de Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma. Mais la grande satisfaction du mercato estival se nomme peut-être Nuno Mendes. Alors que Juan Bernat peine à retrouver son meilleur niveau après sa longue blessure et que Layvin Kurzawa n’entre plus dans les plans de Mauricio Pochettino, le Portugais de 19 ans est devenu incontournable sur le flanc gauche de la défense, et ce en l’espace de quelques mois seulement. Nuno Mendes n’est toutefois que prêté, et est donc appelé à retourner au Sporting si le PSG ne lève pas son option dans les prochains mois. Un scénario qui ne verra pas le jour.

L’avenir de Nuno Mendes est tout tracé

Ces dernières semaines, de nombreuses sources ont affirmé que l’avenir de Nuno Mendes s’inscrivait bel et bien du côté du Paris Saint-Germain. Ce vendredi soir, le journaliste Fabrizio Romano a de nouveau indiqué que Leonardo travaillait actuellement sur la levée de l’option d’achat du Portugais, fixée à 40M€. Une tendance confirmée par A Bola et L’Équipe , qui a annoncé cette semaine que le PSG pourrait réaliser une grosse affaire en s’attachant définitivement les services de Nuno Mendes pour un montant inférieur aux 40M€ annoncés jusqu’à maintenant. Quoi qu’il en soit, il n’y a plus aucun doute au sujet du joueur de 19 ans, qui fait déjà l’unanimité au sein du PSG. « Il est arrivé en retard, le dernier jour du mercato. Il s'est bien entraîné, il a une marge de progression énorme. S'il continue avec cette progression, il peut aller très loin. Il a une maturité mentale et physique, il peut jouer au haut-niveau sans montrer de stress. Il est appelé à être l'un des meilleurs. Son adaptation en France s'est très bien passée », déclarait Mauricio Pochettino ce vendredi en conférence de presse.

« Je veux grandir autant que possible. Je suis ici pour continuer à apprendre »