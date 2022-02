Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour la première vente de l’été !

Publié le 26 février 2022 à 16h10 par A.C.

Barré par Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, Sergio Rico a été prêté à Majorque cet hiver et pourrait bien ne pas revenir au PSG.

Il était la doublure de Keylor Navas la saison dernière, mais l’arrivée de Gianluigi Donnarumma semble avoir définitivement scellé son avenir. Passé troisième choix au poste de gardien, Sergio Rico n’a joué que 22 petites minutes avec le Paris Saint-Germain cette saison et lors du mercato hivernal il a donc décidé de partir, avec un prêt à Majorque. Rapidement, la question d’un départ définitif du PSG s’est posée, mais le principal intéressé est resté très évasif à ce sujet. « Dans ce qu’on a signé, il n’y a pas d’option d’achat, mais on verra ce qu’il se passera en fin de saison » a expliqué Rico, lors d’un entretien accordé à MARCA . « On s’attend à du mouvement lors du mercato estival ». Mais son avenir pourrait ne pas s’écrire en Espagne, puisque la presse italienne assure que la Lazio aurait l’intention de tenter sa chance cet été, avec les départs probables de Pepe Reina et de Thomas Strakosha.

Sergio Rico promis à Sarri