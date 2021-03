Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va boucler deux dossiers brûlants !

Publié le 12 mars 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Leonardo est sur tous les fronts ces dernières semaines et s'attaque notamment aux joueurs du PSG dont le contrat arrive à échéance prochainement. Et visiblement, le dirigeant parisien avance sensiblement dans ces dossiers.

Dans les prochaines semaines, Leonardo va devoir boucler plusieurs dossiers très chauds. Les premiers concernent évidemment Kylian Mbappé et Neymar. Les deux attaquants du PSG voient leur contrat respectif s'achever en juin 2022. La prolongation du Brésilien semble d'ailleurs en excellente voie, tandis que celle du Champion du monde semble encore incertaine. « Aujourd'hui il n'y a pas d’inquiétude », assurait toutefois Leonardo au micro de RMC avant de poursuivre : « Vous savez notre intention. On parle avec Neymar et Mbappé. On essaie d'arriver à une conclusion le plus vite. Avec Mbappé, on parle, on avance, on va voir. On va arriver à un moment où il faut une conclusion et une idée de ce qu'est la position de chacun. C'est important d'être clair. (...) Aujourd'hui, Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin 2022. C'est un fait . » Les discussions avec Kylian Mbappé continuent donc en attendant une réponse de l'attaquant français. En revanche, ça se précise dans deux autres dossiers brûlants.

Leonardo s'active pour Di Maria... et Draxler !