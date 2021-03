Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino aurait fait une incroyable demande à Leonardo !

Publié le 11 mars 2021 à 20h15 par T.M.

Dernièrement, Leonardo assurait qu’il y avait des discussions pour la prolongation de Julian Draxler. Une manoeuvre dont Mauricio Pochettino serait à l’origine.

« Il y a Draxler aussi qui est en fin de contrat. On va voir comment est la situation. On parle un peu moins, mais on va voir aussi parce que c'est un joueur dont on doit clarifier la situation quand même ». Il y a quelques semaines, Leonardo avait surpris tout le monde en ouvrant la porte à une prolongation de Julian Draxler au PSG. En fin de contrat, l’Allemand semblait se diriger tout droit vers un départ libre à l’issue de la saison. Mais l’arrivée de Mauricio Pochettino a tout changé pour Draxler. Régulièrement utilisé par l’Argentin, ce mercredi il était d’ailleurs titulaire face au FC Barcelone, l’ancien de Schalke 04 entre bien dans les plans de Pochettino, qui espérerait désormais le voir prolonger au PSG.

Draxler loin d’être parti ?