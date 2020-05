Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un nouveau coup inattendu !

Publié le 14 mai 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Thomas Meunier s’apprête à quitter librement le PSG à l’issue de la saison, Leonardo tente le coup avec un profil inattendu pour assurer sa succession.

Ce n’est plus un secret pour personne, Thomas Meunier devrait quitter le PSG en juin prochain au terme de son contrat. Le latéral droit belge, après quatre saisons passées dans la capitale, n’a finalement pas été prolongé par Leonardo et il pourra donc s’engager avec le prétendant de son choix. Depuis plusieurs mois, le PSG aurait d’ailleurs activé plusieurs pistes pour sa succession (Mattia De Sciglio, Hamari Traoré, Youcef Atal…), mais une nouvelle a vu le jour dernièrement.

Le PSG cible Castagne

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le profil de Timothy Castagne (24 ans) a retenu l’attention de Leonardo. Le latéral droit belge de l’Atalanta Bergame, auteur d’une très bonne saison dans les rangs du club italien, n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain et pourrait donc être un profil très abordable pour le PSG. Il n’en reste pas moins un coup audacieux de la part de Leonardo.