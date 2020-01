Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo surclassé par le Real Madrid sur un gros dossier ?

Publié le 6 janvier 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Tottenham, Christian Eriksen intéresserait beaucoup le PSG. Mais l’international danois préfèrerait rejoindre le Real Madrid…

Le PSG, la Juventus, l’Inter Milan, Manchester United, le Real Madrid… Christian Eriksen ne manquerait pas de prétendants sur le marché des transferts, et pour cause, le milieu offensif danois arrivera au terme de son contrat avec Tottenham à l’issue de la saison. Et alors que le PSG semblait jusqu’ici en bonne position pour attirer Eriksen, ce dernier aurait un autre plan de carrière.

Eriksen voudrait le Real Madrid