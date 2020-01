Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour cette piste de Leonardo !

Publié le 6 janvier 2020 à 0h45 par J.-G.D.

Federico Chiesa, ailier de la Fiorentina suivi de près par le Paris Saint-Germain, semble se rapprocher inexorablement d'une prolongation.

Sous contrat avec le Fiorentina jusqu’en 2022, Federico Chiesa devrait connaître un hiver assez mouvementé. Le grand espoir de La Viola devrait disposer d’une offre de prolongation de la part de sa direction. Les Toscans aurait ainsi programmé un rendez-vous avec le père et agent de l’international italien, dès la fin du mois de janvier ou début février. Piste du PSG, Chiesa pourrait ainsi apposer sa signature sur ce nouveau bail, avec une clause comprise entre 60 et 70M€. Des négociations auront lieu d'ici quelques semaines entre la Fiorentina et son représentant.

Une prolongation et une clause libératoire pour Chiesa ?

Comme le révèle Nicolò Schira, la Fiorentina devrait bel et bien rencontrer l’entourage de Federico Chiesa d’ici quelques jours. Le journaliste transalpin dévoile également les contours du futur contrat de l’ailier florentin. Il ne serait plus question d’une nouvelle saison, mais bien de deux (2024). Le joueur de 22 ans émargerait désormais à 4M€ par an, plus certains bonus. Tout en disposant d’une clause libératoire, sans préciser le montant exact.