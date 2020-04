Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait passé à l’offensive pour Lautaro Martinez !

Publié le 14 avril 2020 à 14h15 par T.M.

Avec le départ d’Edinson Cavani et l’incertitude autour de Mauro Icardi, Leonardo étudierait déjà les options pour recruter un nouvel attaquant. Et le directeur sportif du PSG aurait déjà bougé ses pions pour Lautaro Martinez.

Qui sera l’attaquant du PSG la saison prochaine ? Pour le moment, la réponse à cette question n’est pas connue et pour cause… Alors qu’il apparait certain qu’Edinson Cavani ne sera pas prolongé, et partira donc libre, Mauro Icardi pourrait finalement ne pas assurer la succession du Matador. Prêté par l’Inter Milan, avec une option d’achat de 70M€, l’Argentin remplissait tous les critères pour récupérer le rôle de 9 au PSG à l’avenir. Mais ces dernières semaines, il a été question d’un vers la Juventus. De quoi obliger Leonardo à chercher un autre buteur pour la saison prochaine.

Une offre pour Lautaro Martinez ?