Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait inflexible pour le prix de Neymar !

Publié le 5 mars 2020 à 13h45 par A.M.

Alors que Neymar serait l'objectif numéro 1 du FC Barcelone l'été prochain, le PSG se montrera inflexible dans les négociations et réclamera au moins 180M€.

Comme révélé mercredi par Sport, le FC Barcelone va revenir à la charge pour Neymar l'été prochain et en fait même sa grande priorité. Après avoir fait le forcing pour quitter le PSG et rejoindre le Barça, le Brésilien pourrait donc de nouveau se retrouver au cœur d'un nouveau feuilleton pour son avenir. Malgré tout, le club blaugrana devra se montre plus convaincant que l'été dernier afin que le PSG accepte de lâcher sa star.

180M€ ou rien ?