Mercato - PSG : Une piste colossale hors de portée de Leonardo ?

Publié le 1 août 2021 à 1h15 par La rédaction

Brillant en Premier League, Harry Kane intéresserait le PSG. Mais l’attaquant anglais aurait la volonté de rejoindre Manchester City avec Jack Grealish, son coéquipier en sélection.

Bien qu’il ait entamé un mercato de rêve en signant coup sur coup quatre recrues de grande classe, Leonardo n’a pas fini son marché. Avec la grosse incertitude concernant l’avenir de Moise Kean, le directeur sportif du PSG est forcé de sonder plusieurs pistes en attaque. Harry Kane en fait partie. Etincelant avec Tottenham, le capitaine de l’Angleterre rechercherait un nouveau défi, lassé d’être jugé pour son manque de trophée. Et Paris pourrait être un prétendant sérieux pour l’accueillir.

Harry Kane veut rejoindre Manchester City avec Jack Grealish