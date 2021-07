Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le recrutement de Leonardo validé par le vestiaire ? La réponse !

Publié le 1 août 2021 à 0h45 par Th.B.

Alors que le mercato du PSG semble déjà être une réussite grâce aux quatre recrues de premier choix bouclées par Leonardo, Ander Herrera a validé les opérations menées par la direction sportive parisienne.

Contrairement au dernier mercato estival au cours duquel Leonardo avait fait la plus grande partie de son marché à la toute fin de la période de recrutement, le directeur sportif du PSG a changé son fusil d’épaule cet été. Dès la première quinzaine de juin, le Paris Saint-Germain a accueillir Georginio Wijnaldum qui a par la suite été suivi par Achraf Hakimi, Sergio Ramos ainsi que Gianluigi Donnarumma. Avec ces recrues et en attendant la potentielle arrivée de Paul Pogba, le PSG semble bien armé pour réussir là où il a échoué ces deux dernières années en Ligue des champions. Et du côté du groupe parisien, à en croire les propos d’Ander Herrera, le recrutement de Leonardo est validé.

« Je pense que le club avance très bien »