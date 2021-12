Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’active pour un chouchou de Tuchel !

Publié le 20 décembre 2021 à 21h15 par Th.B.

Étant déjà allé à la pêche aux renseignements auprès du clan Antonio Rüdiger, le PSG verrait deux obstacles se retirer de son chemin pour le recrutement du défenseur de Chelsea.

Dans le cadre du prochain mercato estival, Leonardo serait à nouveau susceptible de frapper fort sur le marché des agents libres comme cela a été le cas lors de la dernière intersaison. Hormis Lionel Messi et Sergio Ramos, le directeur sportif du PSG a eu l’occasion de recruter Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum sans verser la moindre indemnité de transfert à leurs anciens clubs. Et pour la prochaine intersaison, le PSG garderait un oeil sur le dossier Antonio Rüdiger. Les discussions entre Chelsea et l’international allemand n’avanceraient toujours pas alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain. Sport BILD révélait dernièrement que le PSG aurait pris la température auprès du clan Rüdiger.

Le PSG bien dans le coup pour Rüdiger, le Bayern et Tottenham OUT