Mercato - PSG : Leonardo reçoit un soutien de taille pour cette opération XXL !

Publié le 21 novembre 2020 à 22h15 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, Leandro Paredes pourrait vivre un mois de janvier très chaud !

Passé par Empoli, Chievo Verona ou encore l’AS Roma par le passé, Leandro Paredes pourrait retrouver la Serie A. Déjà cet été, Leonardo a semblé le proposer à plusieurs clubs à travers l’Europe et il n’'aurait pas changé d’idée en vue du mercato hivernal. La Gazzetta dello Sport a en effet expliqué que le Paris Saint-Germain et l’Inter auraient échangé au sujet de Paredes, qui plairait beaucoup à Antonio Conte. L’idée serait de monter un échange entre l’international argentin du PSG et Christian Eriksen, qui ne trouve pas sa place à l’Inter.

Conte pousse pour l’échange Paredes-Eriksen