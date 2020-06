Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo proche d'un accord avec Cavani et Thiago Silva ?

Publié le 19 juin 2020 à 17h15 par La rédaction

Tous deux en fin de contrat le 30 juin prochain, Edinson Cavani et Thiago Silva ne resteront pas au PSG. Toutefois, le club de la capitale compterait sur eux pour disputer les prochains rendez-vous de la Ligue des Champions.

Il y a quelques jours, Leonardo avait annoncé que le Paris Saint-Germain ne prolongera pas les contrats de Thiago Silva et d’Edinson Cavani. « Oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive. » avait annoncé le directeur sportif du PSG dans les colonnes du JDD . Bien malin celui qui peut prédire la prochaine destination du défenseur et capitaine brésilien du club de la capitale et du buteur adoré du Parc des Princes. Toutefois, ils devraient avoir un peu plus de temps pour y réfléchir...

Thiago Silva et Edinson Cavani devraient disputer la Ligue des Champions

Selon les informations de Gianluca Di Marzio révélées sur son site internet, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient trouvé un accord avec le clan Thiago Silva et Edinson Cavani pour prolonger leur contrat respectif jusqu’à la fin officielle de la saison. Si la Ligue 1 a définitivement pris fin, le PSG disputera les quarts de finale de la Ligue des Champions en août prochain après avoir éliminé le Borussia Dortmund lors des quarts de finale. Les deux grands joueurs du club de la capitale quitteront-ils Paris avec le titre de la plus belle des coupes européennes entre les mains ? Cela serait une belle histoire...