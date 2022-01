Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut craindre le pire pour son avenir !

Publié le 23 janvier 2022 à 11h30 par T.M.

En 2019, Leonardo a fait son grand retour au PSG en tant que directeur sportif. Ayant remis de l’ordre au sein du projet QSI, le Brésilien pourrait toutefois ne pas s’éterniser à Paris. Explications.

Après avoir lancé le projet des Qataris au PSG en 2011, Leonardo avait été rappelé par Nasser Al-Khelaïfi en 2019. Et dès son retour, le directeur sportif brésilien avait frappé fort, allant notamment chercher Keylor Navas au Real Madrid ou encore Mauro Icardi à l’Inter Milan. Oui mais voilà, au fil des mois, l’image de Leonardo s’est détériorée dans la capitale. Entre ses relations compliquées avec Thomas Tuchel puis Mauricio Pochettino et ses difficultés sur le marché des transferts, il ne ferait plus forcément l’unanimité auprès des têtes pensantes qataries. Récemment, Abdellah Boulma assurait en effet que Leonardo était vivement critiqué au Qatar en raison de sa gestion des jeunes et de son incapacité à vendre sur le mercato.

Le divorce approche entre Leonardo et le PSG ?