Mercato - PSG : L’annonce fracassante d’Ibrahimovic sur la succession de Leonardo !

Publié le 23 janvier 2022 à 8h15 par T.M.

Après avoir révélé qu’il avait proposé ses services pour être le directeur sportif du PSG, Zlatan Ibrahimovic en a rajouté une couche à propos de la succession de Leonardo.

Actuellement, c’est Leonardo qui est le directeur sportif du PSG. Un poste qui fait toutefois de l’oeil à certains et notamment à Zlatan Ibrahimovic, ancien du club de la capitale. Récemment, dans son livre, le buteur du Milan AC avait d’ailleurs fait une grosse révélation à ce sujet. « Été 2021. C'est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif. J'ai appelé Nasser Al-Khelaïfi, le président, et je lui ai proposé : "Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l'ordre dans ton équipe". Nasser a ri, mais il n'a pas dit non », avait expliqué Ibrahimovic.

« Le jour où je voudrai être directeur sportif du PSG… »