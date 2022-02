Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne s’est pas trompé avec cette recrue XXL !

Publié le 11 février 2022 à 6h45 par Th.B.

Arrivé à l’intersaison en provenance du Milan AC par le biais de son statut d’agent libre, Gianluigi Donnarumma ferait tout bonnement l’unanimité au PSG.

Ayant effectué une grande partie de sa vie de footballeur professionnel au Milan AC, Gianluigi Donnarumma a quitté le nid au cours de la dernier intersaison, moment où son contrat est arrivé à expiration du côté du club lombard. Une occasion en or pour Leonardo, courtisan de longue date de l’international italien, qui a sauté sur cette opportunité de recruter un gardien qui pourrait rester toute la décennie au PSG et pour le prix de 0€. Et bien que son départ ait été mouvementé du côté de Milan auprès des dirigeants et des supporters rossoneri, son arrivée s’est faite en douceur au PSG.

Donnarumma est validé par tout le PSG !