Mercato - PSG : Donnarumma a déjà conquis le PSG !

Publié le 10 février 2022 à 7h45 par A.C.

Arrivé l’été dernier, Gianluigi Donnarumma peine à se tailler une place de titulaire au Paris Saint-Germain, mais semble tout de même avoir déjà mis tout le monde d’accord.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, Gianluigi Donnarumma a débarqué au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Une arrivée qui ne s’est pas faite vraiment en toute tranquillité, puisqu’il a pour la première fois de sa jeune carrière été confronté à une énorme concurrence avec Keylor Navas. En Italie certains ont d’ailleurs parler de possibles tensions, ce qu’a toutefois balayé le numéro 50 du PSG. « Je savais que ce serait comme ça en venant ici » a déclaré Donnarumma, dans un entretien paru ce mercredi dans La Gazzetta dello Sport . « Ce n'est pas vrai qu'il y a des étincelles avec Keylor. J'ai une très bonne relation avec lui, c'est un bon gars. Pour moi, il n'y a pas de problème ».

Donnarumma fait l’unanimité au PSG